L’affiche, avec ce rai de lumière bleue émanant d’un vaisseau fait penser à une nouvelle starwarserie. Mais non, Le créateur n’est pas un énième spin-off consacré à un quelconque Jedi. Il est construit sur une idée originale et sa thématique est on ne peut plus actuelle. Voyez plutôt…

Dans un futur proche, l’intelligence artificielle (IA) cohabite avec l’humanité. Enfin, cohabitait est plus juste. Car depuis que Los Angeles a été bombardée, humains et robots intelligents se livrent une guerre sans merci. D’un côté, on a les États-Unis, de l’autre, le continent asiatique (coucou le marché chinois) qui n’a pas du tout envie de se débarrasser des robots, tellement intelligents et complexes qu’ils ressemblent de façon troublante à l’être humain.

Y avait de l’idée, mais…

Joshua fait partie des soldats américains. Infiltré dans un groupe de machines rebelles, il tente de découvrir où se cache le créateur, le père de toutes les IA, pour l’éliminer de l’équation. La lutte se corse quand ils apprennent que le camp adverse a élaboré une arme au potentiel dévastateur. Non, pas le vaisseau de l’affiche, mais un robot enfant, au grand étonnement de Joshua qui se met à hésiter entre l’éliminer et lui faire des câlins.

Voilà, dans les grandes lignes, la trame de cette grande production de science-fiction. C’est donc prometteur. On s’attend à une réflexion sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, sur les limites du développement de ces technologies. Mais ce n’est pas l’objectif du Créateur, dont l’élaboration remonte à une époque largement antérieure à Chat GPT.

La thématique sert simplement de toile de fond à un film d’action futuriste. Quelque part entre Apocalypse Now, Blade Runner et A.I. Intelligence artificielle, le réalisateur déroule une histoire classique de guerre entre humains et machines. Il nous assène même quelques poncifs du genre.

Bien sûr, ce n’est pas une crétinerie à la Fast&Furious mais on aurait pu en tirer davantage qu’un message sur l’intégration des robots à la société.

Les effets spéciaux sont très réussis, on ne le niera point. Malgré une durée de plus de deux heures, on ne s’ennuie à aucun moment. C’est clair et efficace, émouvant même parfois. On regrette juste un côté un peu superficiel.

À moins qu’on ne nous annonce que le scénario a été (co)-écrit par une intelligence artificielle, on reste donc sur notre faim.