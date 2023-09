Ce que ça raconte

En chemin vers son boulot, Fanny tombe par hasard sur Alain, un ancien camarade de lycée. Elle accepte avec plaisir de le revoir, ne pensant pas une seconde tomber amoureuse de lui. Elle est en effet convaincue que sa vie dans les beaux quartiers de Paris avec son riche mari – certes un peu possessif – lui convient à merveille. Sornettes ! Le frisson de l’adultère est plus tentant que la vie bien rangée et les bijoux hors de prix.

Ce qu’on en pense

On pense toujours que c’est le dernier, mais non, Woody Allen (87 ans) continue de tourner. Il ferait mieux d’arrêter, ceci dit, quand on voit le résultat.

Le bonhomme nous sert encore un marivaudage dans les quartiers chics de Paris. Une fois encore, une jeune femme belle et brillante est attirée par l’esprit libre d’un écrivain un peu gauche et sans le sou. Ce genre de pitch a déjà très bien fonctionné. Mais là, on est loin, par exemple, de la magie de Midnight in Paris, un de ses derniers films (plus que) potables.

On sait, le surjeu est “fait exprès”. Mais d’habitude les dialogues sont finement écrits et les répliques font mouche. Là, Woody semble ricaner derrière sa caméra en nous servant une soupe digne d’un mauvais téléfilm.