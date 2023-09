Ce que ça raconte

Pour Cléo, sa nounou cap-verdienne Gloria est ce qui se rapproche le plus de la maman qu’elle n’a pas connue. De ses balbutiements à ses premiers pas, Gloria a toujours été là. Alors quand cette dernière repart au Cap-Vert s’occuper de sa famille, la petite fille de 6 ans perd son repère. Face à son désespoir, son père décide de la laisser rejoindre Gloria pour les vacances.

Le temps d’un été, ce sera au tour de Cléo de découvrir l’univers de sa nounou adorée : son village, ses enfants… Une découverte qui ne sera pas sans confrontations et bouleversements.

Ce qu’on en pense

Qu’est-ce qui définit une mère ? Quels liens peut-on tisser avec des enfants qui ne sont pas les nôtres ? Pour répondre à ces questions, Marie Amachoukeli place sa caméra à hauteur d’enfant, dans le regard de Cléo, interprétée avec une grâce infinie par la petite Louise Mauroy-Panzani. Les couleurs sont vives, les visages sont filmés de très près, et l’animation surgit dans quelques scènes avec grâce. Conscient des enjeux politiques qui lient ses héroïnes sans en faire son sujet, le film raconte la tendresse autant que la rudesse, avec une sincérité enfantine touchante et désarmante. Un récit d’apprentissage mutuel sensible et solaire, traversé par des vagues d’émotion.