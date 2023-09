Accord préliminaire à Hollywood pour mettre fin à 146 jours de grève des scénaristes

Après une grève historique de 146 jours observée par les scénaristes américains, soutenus par les acteurs, un accord préliminaire a été dégagé entre la Writers Guild of America (WGA), et les studios et plateformes de streaming, rapportent dans la nuit de dimanche à lundi les médias américains.