Ce que ça raconte

Sandra (Lucie Debay) et Rémy (Lazare Gousseau), couple de trentenaires bruxellois, tentent d’avoir un enfant. Suite à leurs tentatives infructueuses, le médecin qu’ils vont consulter leur annonce qu’ils sont atteints du “syndrome des amours passées”. Une seule solution pour guérir : ils doivent chacun(e) recoucher avec tous leurs anciens (ne) s amant(e) s… Passée la surprise, le duo décide de relever le défi. Entre Sandra qui cherche le numéro de ce DJ croisé en soirée, et Rémy qui rappelle son amoureuse du lycée, c’est tout leur passé sexuel qui est revisité. Leur couple résistera-t-il à cette nouvelle configuration, faite de coucheries, de confessions et d’expérimentations ?

Ce qu’on en pense

Dans Une vie démente, pétillante comédie sur la fin de vie, l’impulsion du récit naissait déjà du désir d’enfant. Pour leur second opus, Sirot et Balboni prennent le même point de départ, mais offrent ici une réjouissante comédie romantique, qui chatouille les normes de la liberté et l’exclusivité sexuelle du “couple hétéro de base” avec tendresse et inventivité.

Le film est porté par la mise en scène originale qui caractérise le duo : décors et costumes inattendus, couleurs vives, humour nonchalant… et on y croise même des masques d’animaux. Une vraie bouffée d’air frais.

La scène qui touche

La pool party : aussi drôle que sexy !