Ça faisait un bail qu’on n’avait plus vu un film de Michel Gondry. L’imagination débordante du réalisateur français n’a plus produit de long-métrage depuis Microbe et Gasoil, sorti en 2015.

À ce moment-là, déjà, Gondry s’était inspiré de ses souvenirs d’enfance pour raconter l’histoire d’amitié entre deux gamins. L’exercice semble lui avoir plu puisque son dernier né, Le livre des solutions, est coulé dans le même moule.

Le livre des solutions (2023) ©September Films

L’idée de ce livre censé contenir toutes les solutions aux problèmes les plus divers a en effet germé dans son esprit au moment d’Eternal sunshine of the spotless mind. En 2004, donc. Et Marc, le réalisateur rêveur et casse-pieds incarné (au poil) par Pierre Niney est son alter ego.

L’aventure débute lorsque Marc décide de terminer son nouveau film chez sa tante, dans les Cévennes. Il embarque une équipe ultra-réduite et laisse tomber ses producteurs parisiens, hermétiques à la créativité de son projet. C’est là qu’apparaît ce fameux livre.

Une vraie singularité

Assailli par une foule d’idées et de pensées chaotiques, Marc entame l’écriture d’un carnet pratique destiné à l’aider à résoudre des problèmes aussi divers que la pollution de l’air ou la communication avec ses collaboratrices. Sa monteuse, notamment, qui supporte depuis des années ses sautes d’humeur et ses idées farfelues.

Les pages de ce livre servent donc de fil conducteur à ce portrait très personnel d’un réalisateur incompris. Les obsessions et crises de mégalomanie de Marc, ce sont aussi celles de Michel. Le réalisateur a en effet confié avoir été diagnostiqué bipolaire lors de la production de L’Écume des jours, un de ses précédents films.

Heureusement, Le livre des solutions n’a absolument rien d’un délire égocentrique. Gondry parle de lui, mais il le fait avec légèreté et autodérision. Malgré ses défauts, le personnage de Marc est attachant et ses difficultés sont, quelque part, aussi les nôtres.

On retrouve également ce côté enfantin propre à plusieurs de ses films. À prendre dans le bon sens du terme, bien sûr, Le livre des solutions n’étant pas simpliste ou gnangnan. C’est plutôt doux et poétique, avec un côté artisanal, “bricolé”. Une fois encore, c’est une qualité. Car ce sont de petites touches, qui colorent l’histoire.

Le côté personnel donne donc à ce nouveau film une singularité. Il surprend, en empruntant des chemins inattendus, tant sur le fond que sur la forme. Un bel exemple de la créativité trop souvent absente des comédies françaises actuelles.