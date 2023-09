Ce que ça raconte

Un coup de téléphone et Joseph apprend que son fils vient de mourir dans un accident d’avion avec son compagnon. Ils attendaient un enfant d’une mère porteuse.

Les beaux-parents classent l’affaire, ce n’est pas leur problème mais Joseph est très préoccupé par le sort de cette petite fille. Rita, la mère porteuse ne peut pas l’assumer et envisage de la placer à l’adoption.

Alors qu’il avait plus ou moins perdu contact avec son fils, Joseph se rapproche de la jeune Rita, prêt à jouer son rôle de grand-père.

Ce qu’on en pense

Malgré la gravité du début, La petite est un film plutôt solaire. On ne sort pas les violons qui cherchent à faire couler les larmes mais on questionne et on s’attache à l’évolution des personnages. La situation peu banale de cet homme sert en effet d’amorce au récit d’une rencontre entre deux solitudes. Le (potentiel) grand-père voit en effet en cet enfant à naître un moyen de recommencer là où il a échoué. De créer une relation qu’il n’a pas réussi à maintenir avec son fils.

La mère porteuse, elle, se révèle grâce à cette rencontre, abandonnant son attitude farouche et sa carapace.

Les curseurs sont donc bien placés, entre l’émotion et la légèreté. Puis c’est aussi une occasion de mettre en lumière les mères porteuses, que l’on voit finalement fort peu au cinéma.