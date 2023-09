Ce que ça raconte

Selma, une adolescente de 15 ans, vit dans le nord de la France avec son père et sa mère désormais séparés. Mais lorsque des nuages de pluies acides s’abattent sur leur région, cette famille désunie doit trouver un moyen de survivre ensemble, malgré la peur et le chaos qui règnent dans tout le pays.

Ce qu’on en pense

Présenté en Séance de Minuit au dernier Festival de Cannes, Acide signe le retour du réalisateur français Just Philippot après un premier long-métrage acclamé, La nuée.

Voulant aborder la crise climatique de manière fantastique, le cinéaste choisit d’adapter son propre court-métrage éponyme réalisé en 2018 et parvient très vite, dans cette version longue, à installer une ambiance angoissante. Mais s’il est un maître pour nous effrayer, il ne réussit pas à tenir la distance. On assiste donc à une suite de séquences de survie sous tension qui tombent systématiquement à plat et qui, finalement, fonctionneraient mieux en… version courte. C’est ballot.

La scène qui tache

Qui dit film fantastique, dit effets spéciaux. Mais ceux-ci sont parfois très mal exécutés. On nous sert donc une scène dramatique qui se transforme en un moment risible lorsqu’une des protagonistes tombe dans un fleuve.