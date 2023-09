Faut-il aimer pour coucher ? Sirot et Balboni renouvellent la comédie à la belge : “L’amour, c’est vachement de boulot !”

Le syndrome des amours passées (2023) ©KMBO Films

Dans Lucha Libre, Jean et Aurélie réglaient leurs disputes amoureuses avec parcimonie, vêtus de masques de catch mexicain. Dans Avec Thelma, Jean (encore) et Vincent étaient temporairement confrontés aux aléas de la parentalité. Et dans Une vie démente (notre critique ici), désigné meilleur film de l’année lors de la cérémonie des magrittes en 2022, Alex et Noémie mettaient leur désir d’enfant de côté pour s’occuper de Suzanne atteinte de sénilité…

Des courts-métrages aux longs, le duo formé par Ann Sirot et Raphaël Balboni se penche sur les relations humaines et toute leur complexité avec humour et créativité. Qu’il soit romantique, filial, amical ou parental, l’amour traverse leur filmographie. Est-ce de ça, finalement, dont ils veulent parler ?

“Nos films tournent tous autour du lien. Il y a toujours un désir d’expérimenter et de réinventer nos façons de faire lien. Comment le vivre, le gérer, comment en prendre soin ?, développe Ann Sirot. Globalement dans notre travail, on essaie de partager avec le public des problématiques, de le mettre en mouvement – et de se mettre en mouvement avec lui.”

guillement Dans le film, Rémy n’a couché qu’avec trois filles, donc il se sent complexé. Comme s’il fallait absolument passer par la case “coucher sans aimer”

Le lien, affectif et sexuel, est aussi le sujet de leur nouvel opus, Le syndrome des amours passées, présenté en première mondiale à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes en mai dernier. Face aux tentatives infructueuses de Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) d’avoir un enfant, leur médecin leur annonce qu’ils sont atteints d’un drôle de syndrome, dont ils ne pourront guérir que d’une seule façon : ils doivent recoucher chacun avec tou (te) s leur(s) ex-amant(e) s !

À partir de ce pitch loufoque naît une comédie romantique jubilatoire, qui chatouille (“met en mouvement”, comme dirait Ann Sirot) certaines normes relationnelles, comme l’exclusivité sexuelle. “C’est une façon, de biais, d’aborder le couple ouvert, mais aussi la gestion du désir, de notre besoin de liberté, de sécurité… L’amour c’est vachement de boulot, en fait ! C’est pas un truc qui tombe comme ça. Ça se nourrit, ça se construit”, explique Raphaël Balboni.

Loin du film à thèse, leur Syndrome aborde les sujets sérieux avec légèreté et inventivité : dialogues fluides, décors et costumes colorés et inattendus, masques d’animaux inclus. Raphaël Balboni, toujours : “La comédie romantique, ça annonce au public qu’on va aller dans des sujets compliqués, mais qu’a priori, il n’y aura pas de pathos. Il y a cette sécurité-là, du coup on peut en parler de façon assez frontale.” Et aussi de déconstruire joyeusement certains clichés, comme celui de l’homme viril avec son “tableau de chasse”, ou celui de la femme timide et chaste. “Dans le film, Rémy n’a couché qu’avec trois filles, donc il se sent complexé, constate le réalisateur. Comme s’il fallait absolument passer par la case “coucher sans aimer””. “Mais ces filles, elles sont toutes les trois super, elles l’adorent, elles sont aimantes… Qui ne voudrait pas d’un tel passé sexuel ?”, renchérit Ann Sirot en riant.

“Pas mal de gens viennent nous dire qu’ils ont réfléchi sur leur couple pendant le film. Et ça, c’est génial, parce que c’est ce qu’on cherche à faire, au fond : permettre une forme d’introspection… sur base d’un postulat fantaisiste.”

“À la fin, tout le monde était à poil ! ”

Le syndrome des amours passées (2023) ©JC Guillaume

Musique, ballons, paillettes : sans trop en dévoiler, les scènes de sexe sont parmi les plus inventives et joyeuses du film. “On ne voulait pas d’un truc classique et réaliste, explique le duo en chœur. On a tendance à casser tout ce qui est codé. Et le sexe en fiction, c’est tellement codé… ! Du coup on a cherché à amener la sensualité autrement. On a travaillé avec Denis Robert, un chorégraphe et danseur. On parle beaucoup de la coordination d’intimité sur les tournages aujourd’hui, et Denis a été souvent nu sur scène, il a beaucoup d’expérience dans ce domaine, il connaît cette vulnérabilité. Du coup il sait comment en parler, il a une approche très simple, il met tout le monde à l’aise. On s’est dit, si ça ne marche pas, on trouvera une autre solution… Et à la fin tout le monde était à poil (rires).”