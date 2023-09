Quentin Dupieux est ce qu’on peut appeler un gars prolifique. Depuis 2018, le réalisateur français a sorti six films, soit à peu près un par an. Ils sont courts – une bonne heure en général – et ne demandent pas de gros moyens. Ce sont aussi souvent des ovnis, dans lesquels l’absurde côtoie l’humour décalé.

Yannick, qui sort chez nous cette semaine, ne déroge pas à la règle. Son pitch ? Dans un théâtre parisien, lors d’une pièce de boulevard de piètre qualité, un spectateur, Yannick, se lève. Il ne peut plus supporter d’être pris en otage par ces mauvais comédiens et veut redresser la barre. Après tout, il a payé et a dû prendre congé pour se farcir cette daube.

À partir de là, Quentin Dupieux construit un huis clos dans lequel le malaise alterne avec l’étonnement et les rires. Le Yannick renverse la situation, toute la salle l’écoute sans broncher car il tient un argument de taille dans la main…

Ça peut paraître léger, comme concept, mais ça fonctionne. Le bazar tient surtout la route grâce à son acteur principal, Raphaël Quenard. Le type assure un monologue savoureux. Comme dans Le daim, la folie de ce personnage amorce toute l’intrigue. Les autres protagonistes révèlent eux aussi leurs penchants psychopathes et tout part en vrille.

Inattendu mais construit

On reconnaît donc la patte Dupieux avec une amélioration, même. Contrairement à un des précédents, Incroyable mais vrai, dont la fin était expédiée, Yannick ne nous laisse pas en plan devant le générique.

Raphaël Quennard est le Yannick de Quentin Dupieux. ©Case Départ

L’idée du réalisateur est donc de nous emmener dans des directions inattendues. Mais si on se penche sur le fond, on décèle aussi une réflexion sur la sincérité d’une œuvre et le lien entre les artistes et leur public.

Bien construit et abouti, Yannick montre finalement qu’un film d’une heure peut parfois raconter plus de choses que son homologue de près de trois heures.