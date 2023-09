Ce que ça raconte

Benjamin est un jeune étudiant en physique à qui l’on vient de refuser une bourse d’étude. En manque d’argent et poussé par son père, il décide d’accepter un poste de professeur de mathématiques dans un collège malgré son incompétence.

Sans aucune formation, il va donc découvrir les angoisses du métier mais pourra cependant compter sur l’aide d’un groupe d’enseignants avec lesquels il va vite se lier d’amitié.

Ce qu’on en pense

Après avoir abordé le thème de la médecine dans deux longs-métrages et une série, Thomas Lilti, médecin généraliste reconverti en réalisateur, se concentre sur le métier de prof.

S’il avait déjà évoqué l’école dans Première année, son dernier film en date dans lequel il mettait aussi en scène Vincent Lacoste et William Lebghil, il s’intéresse cette fois-ci au corps enseignant et livre une œuvre remplie de sincérité au moyen d’un défilé de personnages bien écrits et pour le moins attachants.

Également aidé par un casting quatre étoiles, ce Métier sérieux séduit non seulement par sa légèreté, mais surtout par la pertinence de son propos extrêmement bien documenté.