Ce que ça raconte

L’histoire vraie d’Olfa Hamrouni et de ses quatre filles. Les deux cadettes, Eya et Tayssir, vivent auprès d’elle. Les deux aînées, Rhama et Ghofrane, ont été “dévorées par le loup”, comme l’annonce mystérieusement le texte d’introduction.

Pendant deux heures, Olfa déroule face caméra l’histoire familiale pour comprendre ce qui est arrivé. De son mariage à un homme qu’elle n’aimait pas à la disparition de ses aînées, tout est détricoté. Aux côtés de leur mère, Eya et Tayssir acquiescent ou la confrontent, tandis que Hend Sabri ou Nour Karoui, des actrices tunisiennes embauchées par la réalisatrice, rejouent pour nous tout ce qui, dans ce récit familial, est trop dur à raconter.

Ce qu’on en pense

Situé pile à l’intersection du documentaire et de la fiction, Les filles d’Olfa, sixième long-métrage de Kaouther Ben Hania (L’homme qui avait vendu sa peau), innove tant par la forme que par le fond. Esthétiquement parlant, le film adopte un parti pris rarement vu en docu, du rouge vif sur les lèvres des filles en passant par les choix étudiés de cadrage et la photographie.

Évitant le regard surplombant, la réalisatrice montre les “ficelles” de fabrication, les moments de malaise et les hésitations. À travers les récits de ses héroïnes, ce film puissant dissèque tout le poids des schémas familiaux, du patriarcat et de la religion.