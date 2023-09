Grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood: "Les studios ne sont pas revenus autour de la table depuis 56 jours"

À la mi-juillet, les acteurs ont rejoint les scénaristes dans cette première grève massive depuis 63 ans pour réclamer une amélioration de leurs rémunérations et de leurs conditions de travail, mettant un coup d'arrêt à toute l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle.

Interrogé sur l'avancée des négociations, M Crabtree-Ireland a déclaré: "Les studios ne sont pas revenus autour de la table. Ils n'ont pas dit vouloir revenir. (...) Depuis maintenant 56 jours."

Le négociateur - venu sur le tapis rouge à la première du long métrage de Hayao Miyazaki "Le Garçon et le Héron," l'un des plus attendus parmi les films sélectionnés par le festival - a affirmé qu'il était "plus que temps" d'avancer dans les discussions.

"Je Ies exhorte à revenir à la table des négociations pour conclure un accord équitable. C'est la seule manière de mettre un terme à la grève."

Les débrayages ont paralysé nombre de productions mais aussi perturbé le déroulement des festivals programmés cet automne, de nombreux acteurs ne se rendant pas aux premières de leurs films pour respecter l'interdiction décidée par leur syndicat, le SAG-AFTRA, de faire la promotion des productions des grands studios et des plateformes.