Visions, Les gentils, Sisu, La bête dans la jungle, Le ciel rouge : les 5 sorties cinéma de ce mercredi 6 septembre 2023

Un vol long-courrier, de l’or nazi, des braqueurs aux bras cassés et même une boîte de nuit : il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 6 septembre 2023. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.