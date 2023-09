Les gentils [CRITIQUE CINÉMA] – Braquage à la belge

Ce que ça raconte

C’est la fin pour Michel et sa femme, Blandine. Leur petite entreprise a fait faillite suite à la délocalisation de leur plus gros client. Michel et son comptable, Florent, vont même devoir faire un tour par la case prison car ils se sont fait pincer pour faillite frauduleuse. Endettés jusqu’au cou et perdus pour perdus, ils entraînent avec eux un des ouvriers dans une opération de la dernière chance. Un braquage de la banque dont ils ne peuvent plus rien espérer.

Ce qu’on en pense

Ce petit film belge n’a l’air de rien comme ça, mais il fait de l’effet. Cette histoire de braquage bricolé par des braves gars au bout du rouleau n’est pas sans intérêt. On sent le manque de moyens. Rien à faire, on peut difficilement entrer en compétition avec les grosses machines américaines qui font tout péter. On est loin du glamour de Ocean’s Eleven. Le casino est remplacé par les égouts de Bruxelles et c’est parfois un peu laborieux dans la narration.

Les gentils oscille en effet entre le drame social et le film de braquage et l’équilibre est souvent précaire. Mais le côté plus intimiste donne du relief au machin qui finalement tient la route.