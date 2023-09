Le ciel rouge [CRITIQUE CINÉMA] – Les brûlures de l’été

Ce que ça raconte

Écrivain en panne d’inspiration (vous parlez d’un cliché), Leon rejoint son ami Félix dans sa maison de vacances, en bord de Mer Baltique. Ils y retrouveront aussi Nadja, une amie de la mère de Félix, et son amant surfeur. Ils y vivront, surtout, sous la menace des incendies qui ravagent la région.

Ce qu’on en pense

Figure de proue du nouveau cinéma allemand, Christian Petzold (Barbara, Ondine) n’a plus à prouver son talent. Il signe ici un film d’été qui emprunte fort peu au genre : il est surtout question des feux qui brûlent, dans les forêts avoisinantes mais aussi dans les cœurs des différents protagonistes. Ce qui offre à ce drôle de thriller, tantôt fantastique, tantôt intimiste, une allure un peu hétéroclite puisqu’il nous dresse à la fois le portrait d’une génération encline à l’éco-anxiété, mais aussi celui d’un personnage principal – le jeune Leon – bien peu porté sur l’empathie, que ce soit envers les autres ou le monde qui l’entoure. Et si l’ensemble ne manque pas de moments de grâce, il souffre aussi d’un certain manque d’unicité.