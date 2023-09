Ce que ça raconte

Dans une boîte de nuit parisienne, May tombe sur John qu’elle avait rencontré quelques années auparavant. Il lui confie être toujours à l’affût d’un événement mystérieux. Il ne sait pas quand cela aura lieu, mais il le sent, quelque chose va se passer. Intriguée, May se joint à cette attente. Pendant 25 ans, ils vont se retrouver dans cette boîte, à attendre cette “chose” inconnue.

Ce qu’on en pense

Vous n’avez pas trop capté ce qui se passe dans ce film ? C’est normal, nous non plus. Librement adapté d’une nouvelle d’Henry James, La bête dans la jungle est le genre de truc assez agaçant qui ne donne aucune clé aux spectateurs. On ne quitte pratiquement pas cette boîte de nuit et on observe et écoute les conversations éthérées de ce drôle de couple. Ils apprennent à se connaître puis on devine leurs cheminements respectifs. On s’occupe avec la musique (du disco à la techno) et les changements de tenues qui témoignent des années qui passent. Bien sûr, on comprend vaguement que ça parle de l’amour, des occasions manquées et des obsessions. Mais c’est tellement intellectualisé que ça en devient barbant à mourir.