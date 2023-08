La Mostra 2023 ouvre ce mercredi, privée de ses stars américaines

Car Hollywood, fournisseur de paillettes, est en grève. Les acteurs et scénaristes, du moins, demandent une meilleure rémunération et protestent contre le manque d’encadrement autour de l’intelligence artificielle qui représente un risque pour leurs métiers. Ils n’assurent donc plus la promotion des films et n’apparaissent plus sur les tapis rouges. Malgré une sélection alléchante, le Lido devrait donc être nettement moins festif que les autres années.

Peu de chances de voir Bradley Cooper qui vient présenter Maestro, son 2 film comme réalisateur. Jessica Chastain, à l’affiche de Memory de Michel Franco, Michael Fassbender, au casting du nouveau film de David Fincher, The Killer, ou Emma Stone, qui a tourné pour Yorgos Lanthimos dans Poor Things, risquent eux aussi d’être aux abonnés absents.

Une exception, toutefois, pour Ferrari, le biopic du fondateur de la marque de bolides. Le casting, notamment composé de Penélope Cruz et Adam Driver, aurait reçu une dérogation du puissant syndicat des acteurs pour participer à l’événement.

Une sélection qui pose question

Cette 80e édition est également marquée par la sélection de réalisateurs controversés accusés de violences sexuelles. Roman Polanski, dont le césar pour J’accuse avait provoqué un tollé dans la profession, est sélectionné hors compétition avec The Palace, dans lequel on retrouve Fanny Ardant et Mickey Rourke. Également hors compétition avec Coup de chance, Woody Allen, qui a lui aussi vu son étoile pâlir en raison d’accusations du même ordre. Quant à Luc Besson, il viendra présenter son dernier film, Dogman, en compétition. Même si la Cour de cassation a écarté les accusations de viol fin juin, le réalisateur français reste dans le viseur des mouvements #MeToo.

Le collectif féministe 50/50 dénonce ainsi la "visibilité considérable" offerte à ces hommes. Il faut en effet signaler que côté parité, même si ces trois dernières années le lion d’or a été décerné à des réalisatrices, la sélection de cette année compte seulement cinq femmes cinéastes pour 19 hommes.

Sur une note plus positive, enfin, on peut noter la présence en compétition de notre compatriote Fien Troch avec Holly, un drame dont la sortie est prévue en novembre. Une autre réalisatrice belge, Delphine Girard, dont le court-métrage Une sœur avait été nommé aux oscars en 2020, est sélectionnée dans la section parallèle des Giornate degli Autori avec Quitter la nuit.