Ce que ça raconte

Picoler et jouer à “je n’ai jamais”, c’est très amusant. Mais le groupe de pote de Mia a trouvé une manière beaucoup plus marrante d’occuper ses soirées. Un petit malin a dégoté une main hantée. Celui qui la serre convoque un esprit avec lequel il peut papoter comme de vieux copains. La seule règle ? Ne pas tenir la main plus de 90 secondes. Sinon ? Mieux vaut être préparé à affronter une armada de macchabées plutôt vicieux.

Ce qu’on en pense

Cette petite production australienne a fait tranquillement son chemin dans les festivals où elle s’est imposée comme une des révélations horrifiques de l’année. De fait. Il faut reconnaître que c’est plutôt bien foutu. On connaît le principe des esprits convoqués par des ados inconscients. La main remplace simplement le plateau de ouija. Mais la mise en scène, d’une violence parfois insoutenable, attention, nous agrippe comme cette main de plâtre.

Elle ne nous lâche plus, nous entraînant dans la spirale infernale des terreurs vécues par les personnages, hantés, on le découvre, par les traumatismes du deuil et de l’abandon. Le petit plus, c’est que derrière les frissons, se cache une métaphore sur le phénomène de l’addiction et des abus à l’adolescence. Sans être moralisateur, le but restant le divertissement.