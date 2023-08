Ce que ça raconte

Blessé lors de sa dernière mission, le redresseur de tort Robert McCall a trouvé refuge dans un petit village de la côte italienne. Il prend goût à cette douce vie, à tel point qu’il envisage de s’installer définitivement. Alors quand il apprend que ses nouveaux amis sont menacés par une mafia particulièrement hargneuse, il voit rouge. Les sales types auraient dû choisir un autre endroit. Car l’implacable assassin peut refaire surface en un claquement de doigt.

Ce qu’on en pense

Voilà, tout est dit. Ce troisième volet est cousu de fil blanc. Rien d’intéressant à se mettre sous la dent du point de vue scénaristique et c’est à peine mieux du côté de l’action. Le réalisateur s’attarde sur le petit village, la convalescence de McCall, les sourires et la gentillesse des habitants. Tout est évidemment extrêmement cliché et quand vient enfin le moment du règlement de compte, on reste sur notre faim. On a déjà vu nettement plus excitant en la matière.