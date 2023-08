De sa Palme d’Or en mai, suivie du discours politique de Justine Triet, jusqu’à la sortie française la semaine passée, que dire d’Anatomie d’une Chute qui n’ait pas encore été raconté ? Que dire sans trop en dévoiler, sans ôter tout mystère ?

Peut-être faut-il juste aller à l’essentiel. Quand Samuel est retrouvé mort au pied du chalet de montagne où il vit avec sa femme Sandra et leur fils Daniel, il n’est pas possible de déterminer avec certitude qu’il est tombé par accident. Sandra a-t-elle tué son mari ou pas ? Ce sera la question du procès.

"Anatomie d’une chute" de Justine Triet, avec Sandra Hüller et Swann Arlaud. Palme d'or à Cannes en 2023. ©PARADISO

Partant de cette « simple » proposition, Triet insuffle sa vision du monde et ses envies de cinéma. Depuis son premier long La Bataille de Solférino, la réalisatrice dissèque avec une joyeuse cacophonie l’existence humaine et ses névroses contemporaines : désir, création et quête traversent ses opus portés par Virginie Efira (Victoria) ou Adèle Exarchopoulos (Sibyl).

Tentative (vaine ?) de démêler le probable du possible dans l’histoire de ce couple d’artistes sur le fil et de leur fils malvoyant, le film brouille les pistes, plonge dans leurs disputes et leurs non-dits. Chaque spectateur aura sa propre vérité sur ce qui s’est passé. Anatomie d’une chute transcende ainsi le film de procès pour offrir un film-monde, dans lequel à travers la dissection d’une femme, c’est toute la société qui est scrutée.