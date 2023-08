La rentrée cinéma en 5 films

On fait donc le récap’ des affaires les plus excitantes de cette fin d’année. En ayant en tête que tout ceci peut changer. La grève des acteurs et scénaristes faisant toujours rage à Hollywood, les studios ont de plus en plus tendance à postposer les sorties de leurs grosses cartouches. Car, sans casting pour assurer la promotion, les producteurs ont peur que le public manque le rendez-vous. Un exemple? Vendredi après-midi, Warner, producteur de Dune 2, a annoncé que la suite de l’adaptation de l’œuvre de Frank Herbert par Denis Villeneuve passait du 1er novembre au… 15 mars 2024.

1. Killers of the flower moon

Un film de Martin Scorsese, ça attise toujours la curiosité. D’autant que le réalisateur retrouve Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, avec lequel il a tourné, entre autres, Le loup de Wall Street. Il plante son intrigue début XXe, en Oklahoma où le peuple Amérindien Osage est victime des Blancs qui veulent s’approprier leurs richesses, obtenues grâce au pétrole.

Sortie belge : 18 octobre

2. Une année difficile

Le duo d'Intouchables revient en 2023 avec un nouveau film, Une année difficile. ©Cinéart

La même semaine sort un film français signé Éric Toledano et Olivier Nakache. Le duo d’Intouchables s’intéresse cette fois à deux types surendettés qui intègrent un mouvement militant écolo, «plus intéressés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments.» Vu le talent des deux gaillards pour croquer un milieu, en alliant profondeur et légèreté, on a hâte de voir ça.

Sortie belge : 18 octobre

3. Second tour

Second tour un film d'Albert Dupontel. ©Cinéart

Albert Dupontel a rarement déçu. Après Adieu les cons, le réalisateur français met en scène une journaliste politique en disgrâce à qui on confie l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Troublée par le côté trop lisse du favori, elle se lance dans une enquête étonnante. Connaissant le penchant pour la satire du bonhomme, ça risque d’être du costaud!

Sortie belge : 1er novembre

4. Napoleon

À 85 ans, Ridley Scott s’attaque à Napoléon et explore son ascension depuis sa promotion à l’époque de la Révolution jusqu’à ses derniers jours. Tout cela à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme, Joséphine. Tout un programme, d’autant qu’il a confié le rôle principal à Joaquin Phoenix.

Sortie belge : 22 novembre

5. Wonka

Le réalisateur de Paddington, Paul King, va nous faire découvrir la jeunesse de Willy Wonka, le chocolatier loufoque de Charlie et la chocolaterie. Ça sent le film familial de fin d’année qui mise sur la féerie et son gros casting. Timothée Chalamet, Hugh Grant, Olivia Colman, ça en jette.

Sortie belge : 13 décembre

Du côté de chez nous

Cet automne, pas de film des frères Dardenne prévu sur les écrans, en revanche les autres Belges n’ont pas chômé. Parmi les sorties à garder à l’œil, Le syndrome des amours passées d’Ann Sirot et Raphaël Balboni prévu le 20 septembre. Leur précédent, Une vie démente, parlait avec poésie et légèreté de la démence sénile. Ils racontent cette fois l’histoire d’un couple qui ne parvient pas à avoir d’enfant et trouve une solution… originale à leur problème.

La semaine suivante, c’est The wall de Philippe Van Leeuw, un thriller psychologique dans le milieu des douaniers américains à la frontière mexicaine. En novembre, il faut pointer Augure le film de Baloji, sélectionné à Un certain regard au dernier festival de Cannes. Le nouveau film réalisé par Yolande Moreau, La fiancée du poète sortira quant à lui le 8 novembre. Puis ce sera au tour de Veerle Baetens, qui a réalisé son premier long-métrage, Het smelt et de Fien Troch, en lice pour le Lion d’or à la Mostra de Venise avec Holly.