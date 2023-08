À Paris, dans le métro bondé de fin de journée, une femme bouscule un homme. Le ton monte, les insultes fusent, les portes s’ouvrent et la foule sort du métro. Dans une cabine photomaton de la station, les deux inconnus se livrent à des ébats brefs mais intenses. Ils remontent la volée d’escaliers vers la sortie, se regardent, se disent au revoir puis reviennent sur leurs pas. Cette nuit, ils ne rentreront pas chez eux.

Cinq ans après Guy, Alex Lutz revient derrière la caméra avec ce couple d’un soir qui arpente les rues de Paris. Une histoire à la fois banale et singulière, comme le cinéma français des années septante pouvait les inventer.

"Une nuit", troisième film comme réalisateur d'Alex Lutz, dans lequel il donne la réplique à Karin Viard. ©O'Brother

On vous rassure, Une nuit n’est pas un film qui sent la naphtaline. Ces deux chamailleurs vivent dans notre époque et leurs discussions la reflètent, même si certains éléments sont intemporels. Le but de cette échappée nocturne dans la capitale française est en effet de causer du couple. De le questionner, dans tous ses aspects, les plus beaux comme les plus vilains. Il parle du rapport homme-femme, de la place de chacun, des petits mensonges et grosses trahisons, de l’inévitable usure.

Fulgurances et banalités

C’est assez malin dans le genre mais inégal. Il y a des fulgurances, des moments où le réalisateur saisit très justement la complexité des relations humaines. Leurs discussions sont spontanées et profondes. Elles révèlent des morceaux de personnalité, construisent ces deux personnages. Puis il y a ces banalités et ces clichés de la romance française du cinéma d’auteur. Des phrases qui se perdent, des regards dans le vide et des dialogues très écrits.

C’est le problème avec ce genre de film dont l’action s’étire, comme hors du temps. Il faut pouvoir gérer ce côté «réel imité», cet aspect un peu faussé et intello. Bon, globalement il y parvient bien, notamment grâce au duo qu’il forme avec Karin Viard.

Les deux acteurs se renvoient la balle avec fluidité. Ils laissent à l’autre l’espace pour exister et donnent à ces déambulations dans les rues désertes de Paris un côté mélancolique joyeux.

Et puis vient le lever du jour. La fin de leur promenade. Le réalisateur nous surprend alors. Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. En quelques minutes, il renverse son film et nous offre une toute nouvelle lecture, plus intéressante encore.