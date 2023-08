Ce que ça raconte

Dans les années nonante, So-Young a fui la Corée pour le Canada pour donner à son fils une chance de grandir dans de meilleures conditions que celles qu’elle a connues. Surnommé «riceboy» par ses camarades de classe en raison des drôles de collations que lui prépare sa maman, le gamin ne vit pas aussi bien qu’espéré ce déracinement.

Ce qu’on en pense

Découpé en deux parties, sur deux époques, Riceboy sleeps aborde avec subtilité les difficultés rencontrées par les immigrés et leurs enfants. C’est délicat et ce changement de temporalité permet de donner un coup de frais à l’histoire de l’immigré qui doit s’adapter à son pays d’accueil. On évite donc plutôt bien les clichés du genre.

On regrette peut-être l’absence de légèreté. L’histoire prend une tournure tragique qui n’est que très peu contrebalancée. Alors, oui, c’est poignant et émouvant, mais c’est aussi un peu éprouvant à regarder.