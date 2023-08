Ce que ça raconte

En 1897, un navire marchand appelé le Demeter, fait escale à Varna en Bulgarie afin de ramasser plusieurs grandes caisses en bois à destination de Londres. Mais quelques heures après son départ en mer, l’équipage découvre que sa cargaison dissimule l’effroyable Dracula sous une forme de créature… et il est bien déterminé à décimer le navire entier.

Ce qu’on en pense

Adapté de l’œuvre de Bram Stoker, Le dernier voyage du Demeter marque le retour de Dracula sur grand écran après le discret Renfield. C’est André Øvredal (Trollhunter, Scary Stories to tell in the dark), un réalisateur norvégien bien connu pour son univers graphique, qui en a la lourde tâche.

Mais bien que son adaptation impressionne visuellement et parvient instantanément à créer une ambiance angoissante, l’intrigue, une fois lancée, tourne assez vite en rond. En apprenant, dès les premières minutes du film, que Demeter s’est échoué sur les côtes anglaises sans aucun survivant, l’effet de surprise est réduit à néant et tout le voyage perd en efficacité. Même si Dracula jubile en décimant les membres de l’équipage les uns après les autres, le côté redondant laisse finalement le spectateur devant un film de survie tout ce qu’il y a de plus classique. Mitigé, donc.