Ce que ça raconte

Arthur et Renzo sont amis de longue date. Le premier est un galeriste qui compte, l’autre un peintre qui eut, jadis, une certaine cote, mais traverse une crise existentielle qui a entamé sa réputation… et creusé le découvert de son compte en banque. Devant la détresse et la radicalité de son pote, Arthur va fomenter un plan qui pourrait bien le replacer dans la lumière. À titre posthume, par exemple…

Ce qu’on en pense

On avait découvert la patte, simple et humaine, de Rémi Bezançon à la faveur du Premier jour du reste de ta vie, comédie chorale dans laquelle jouait Déborah François. 15 ans plus tard, il offre un autre très beau rôle à un comédien belge, en l’occurrence Bouli Lanners, parfait dans la peau d’un artiste maudit, qui casse les pieds de son meilleur (et seul) ami, et se saborde aux yeux du monde.

Bouli Lanners et Vincent Macaigne, un duo magnifique d'humanité et de drôlerie tout en finesse dans Un coup de maître. ©Zinc Film

C’est d’abord pour l’histoire d’amitié qui lie son personnage au galeriste qu’incarne Vincent Macaigne (déjà côtoyé dans Chien, et parfait lui aussi) que vaut cette comédie venue aussi, mine de rien, dire des choses intelligentes sur la vie, l’amour, et la marchandisation de l’art à une époque, la nôtre, où il semble être devenu une niche fiscale comme une autre. Une belle petite surprise, dont les dialogues sonnent juste, et où l’on passe souvent du (fou) rire aux larmes.