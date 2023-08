En 2021, dans son essai Comment saboter un pipe-line, l’auteur et activiste suédois Andreas Malm posait la question de l’usage de la violence dans le contexte de l’activisme climatique.

S’opposant aux mouvements de désobéissance civile en défense du climat tels que Fridays for Future lancé par Greta Thunberg ou Extinction Rebellion, pour lesquels la non-violence est un principe fondateur, Malm pose le sabotage comme une «légitime violence» nécessaire à la survie de l’espèce humaine.

Il défend notamment le sabotage d’infrastructures de combustibles fossiles, dont les profits dépendent directement de la détérioration de la planète et de la vie, avançant qu’un pipe-line serait «très facile» à rendre hors d’état de nuire…

De la théorie à la pratique

Deux ans plus tard, l’adaptation cinématographique du livre de Malm passe de la théorie à la pratique… via la fiction : quelque part au Texas, un groupe de personnes décide de mettre à exécution un plan de sabotage d’un pipe-line.

Sabotage de Daniel Goldhaber débute juste avant que le groupe ne passe à l’action, et opère ensuite par flash-back pour retracer l’histoire de chacun des membres et leurs motivations. Comme Xochitl et son amie Theo, qui subissent la pollution des raffineries californiennes avec des conséquences sur leur santé; Ou comme Dwayne, ouvrier texan remonté contre les compagnies pétrolières qui ont saisi sa propriété familiale. Il y a aussi Michael, activiste expert en explosifs, ou encore Rowan et Logan, un couple punk casse-cou prêt à faire les 400 coups…

Tous sont bien décidés à mener à bien cette mission délicate et risquée – mais malgré un plan minutieux, comment vont-ils gérer les imprévus qui vont surgir sur leur chemin?

Sabotage, un thriller de Daniel Goldhaber, avec Ariela Barer et Kristine Froseth. ©Searchers

Sur la forme, Sabotage réunit tous les éléments du thriller américain divertissant : le montage est nerveux, le casting est choral et déterminé, la narration fait des va-et-vient, et la musique monte crescendo juste quand il faut.

Le résultat évoque le cinéma de Steven Soderbergh : une sorte de Ocean’s 11, la conscience politique en plus, le bling-bling en moins. Dommage que sur le fond, le film opère certains raccourcis simplistes, sacrifiant certains arguments idéologiques – et personnages – sur l’autel de la tension.

Le FBI, qui s’est inquiété de la sortie du film aux États-Unis, peut aller se recoucher : loin d’être un guide du parfait petit éco-terroriste, Sabotage cherche surtout à faire réfléchir à notre rapport à la violence sur une planète menacée. Un film qui confronte et fait réfléchir, sous ses airs de divertissement bien ficelé.