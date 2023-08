Reality [CRITIQUE CINÉMA] - Présumée coupable

Ce que ça raconte

En rentrant de ses courses le 3 juin 2017, Reality Winner est accueillie par des agents du FBI. Les deux types lui posent des questions étranges, auxquelles Reality répond de façon tout aussi étonnante. Qui est cette jeune femme de 25 ans, prof de yoga, vétérane de l’US Air Force et surtout, que lui reproche-t-on?

Ce qu’on en pense

Mystère, mystère… Voilà une affaire qui a de quoi désarçonner. Relatant une histoire vraie (on ne vous dira pas laquelle, na), Reality met en image les enregistrements d’un interrogatoire du FBI. Tout le sel du film repose évidemment sur le doute qui plane autour de la jeune femme et sur les dialogues. On se demande qui balade qui, ce qu’elle a fait de si grave pour recevoir la visite du FBI. Ce film à la forme particulière offre également un bon exemple des techniques d’interrogatoire de ces gaillards entraînés à déstabiliser leur «adversaire». L’art de tourner autour du pot, en quelque sorte. Mais loin d’être frustrant, Reality donne matière à réfléchir sur la notion de culpabilité et de la fameuse balance entre le bien et le mal.

La scène qui touche

Certains éléments sensibles du dossier sont passés sous silence grâce à un procédé inventif qui renforce encore notre envie de comprendre.