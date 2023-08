Ce que ça raconte

Peter est un petit garçon de huit ans solitaire qui vit avec des parents distants et autoritaires. Le soir d’Halloween, il est réveillé en plein milieu de la nuit par un bruit provenant de l’intérieur des murs de sa chambre. Bien que ses parents insistent sur le fait qu’il imagine ces tapotements, Peter va faire une découverte pour le moins effrayante…

Ce qu’on en pense

Quatre ans après Marianne, la série d’épouvante sortie directement sur Netflix, le Français Samuel Bodin s’essaye au long-métrage en s’exportant aux États-Unis. S’il démontrait déjà son talent de réalisateur sur petit écran, il le confirme ici avec cette histoire familiale horrifique.

Malgré plusieurs facilités et un scénario assez faible, son Cobweb parvient à maintenir le spectateur en haleine grâce à son ambiance glauque et singulière, mais surtout grâce aux personnages des parents totalement effroyables et interprétés à la perfection par Lizzy Caplan (Insaisissables 2) et Antony Starr (The Boys).