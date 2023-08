Ce que ça raconte

Après avoir obtenu son diplôme universitaire et être retourné à Palmera City, sa ville natale du Texas, Jaime Reyes, un adolescent aux origines mexicaines, est choisi pour devenir l’hôte symbiotique du Scarabée, une ancienne relique biotechnologique et extraterrestre qui lui confère une puissante armure bleue, le transformant en un super-héros volant appelé «Blue Beetle».

Ce qu’on en pense

Après l’échec cuisant au box-office de The Flash, dernière aventure cinématographique en date de DC Comics, l’écurie revient avec un nouveau super-héros encore inconnu au bataillon.

Trop similaire à Spider-Man, son concurrent Marvel, dans le début de son arc narratif et utilisant ensuite tous les codes propres aux films de super-héros, Blue Beetle ne possède pas vraiment de matière pour se démarquer de ses camarades. Malgré tout, le charisme de son jeune protagoniste principal, l’humour bébête mais assumé et la famille mexicaine caricaturale mais attachante, parviennent à rendre cette aventure quelconque assez agréable… du moins pour un jeune public. C’est déjà ça.

Xolo Maridueña dans "Blue Beetle" . ©Warner Bros Pictures

Les scènes qui tachent

On a beau adorer Susan Sarandon – qui joue ici l’antagoniste – on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’elle vient faire dans cette pagaille. Et bien qu’elle essaye de se dépatouiller, ses rares apparitions restent assez risibles, tout comme sa coupe de cheveux.