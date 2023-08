Peintre dans “Un coup de maître”, Bouli Lanners revient sur son césar : “Comme si j’avais battu les Français chez eux”

Cinq mois plus tard, c’est précisément sur les vertes hauteurs de sa résidence liégeoise que l’acteur nous reçoit. Avec, toujours, un sentiment d’étrangeté palpable lorsqu’il s’agit de raviver ce drôle de souvenir : “Quand on vient, comme moi, de La Calamine, de la campagne, d’un milieu modeste… (Il cherche ses mots) C’est un moment fort, quand même. Un moment très fort.”

guillement Je me disais : « Ça me fait chier d’être là, je gâche une soirée. J’étais anticipativement de mauvais poil»

C’est presque à contrecœur, pourtant, que l’ami Bouli avait émigré, ce jour-là, vers la capitale française : “Avant la cérémonie, j’étais allé voir sur Wikipédia, et j’avais vu que les Belges étaient nommés à chaque fois, mais ne gagnaient jamais. Les filles, si. Mais les garçons, jamais. En plus, tu as vu qui il y avait en face ? (NDLR : Roschdy Zem, François Civil, Pio Marmaï et Micha Lescot). C’était plié d’avance. Du coup, je m’étais préparé à ne pas le recevoir. Je me disais même : je gâche une soirée, je suis venu à Paris, et ça me fait chier d’être là. J’étais, anticipativement, de mauvais poil.”

L’homme n’a jamais, il est vrai, nourri un appétit vivace pour la compétition : “Dès le départ, je me suis dit que j’allais sûrement être déçu. Mais au bout du compte, tu joues quand même ce jeu à la con : tu es nominé, donc tu y crois quand même, tu t’habilles un peu, tu te coiffes, et finalement, ça n’est pas toi. C’est horrible, cet exercice, je déteste ce truc-là : ce n’est pas un milieu qui est fait pour la compétition. Quand tu fais un match de foot, tu le fais pour battre l’autre équipe ; quand tu joues aux dames, c’est pour battre l’autre. Mais tu ne fais pas un film pour battre l’autre, il y a un truc qui ne marche pas dans le postulat de base.”

Bouli Lanners avec sa statuette, le jour de son triomphe ©AFP or licensors

La magie, pourtant, opère lorsque son nom est finalement prononcé par Alex Lutz, chargé de remettre la statuette destinée au meilleur second rôle masculin. C’est sa participation à La nuit du 12 (notre critique ici), le thriller policier de Dominik Moll, qui est récompensée. Mais pour Bouli Lanners, au fond, ça signifie bien plus que ça : “Celui-là m’a vraiment touché parce qu’il n’y a rien à faire : nous, Belges francophones, on a un rapport tellement bizarre à la France, entre admiration, répulsion et soumission, souffle-t-il. À Liège, on dit même qu’on est en ‘‘sous-France’’. Ce n’est pas pour rien si, là-bas, c’est le 14 juillet qu’on tire un feu d’artifice, pas le 21 : ça veut dire quelque chose. Et là, d’un coup, j’existais aux yeux de la France. Quand je suis revenu à Liège, pendant deux ou trois semaines, ça a été la folie. J’avais l’impression de faire partie d’une équipe de foot qui aurait gagné le Mondial. Et pour les Belges, c’était comme si j’avais battu les Français chez eux !”

Joue-la comme Philippe Albert

Mais ce que retiennent surtout les Belges, et a fortiori les Liégeois, c’est encore et toujours cette phrase, dont d’aucuns disent, en mode conspirationniste, qu’il l’avait peut-être préparée à l’avance : “Elle n’était pas écrite du tout, bien sûr !, rigole-t-il. Comment peut-on se dire : ‘‘ Je vais sortir ça, et c’est précisément ça qu’on retiendra de moi’’. Une phrase de bourrin, vraiment. Et ça va être ‘‘la’’ phrase qu’on va retenir de moi. Putain, c’est quand même pas très élégant. Il y a des mecs qui font des phrases superbes, et il m’arrive aussi d’en écrire moi-même quelques belles, de temps à autre. Mais à l’arrivée, ce qu’on retiendra de moi, partout où j’irai, c’est ‘‘Putain, je suis de Liège’’… Alors, s’il y a des mecs qui croient vraiment que c’était préparé, écrit à l’avance, ils me prennent vraiment pour un crétin, je crois.”

N’allez pas croire, pour autant, que Bouli Lanners ait honte de cette improvisation : “Depuis, on m’a souvent comparé à Philippe Albert, pour son ‘‘Je l’avais dit, bordel !’’. D’une certaine façon, me phrase – tout comme la sienne – fait un peu partie du patrimoine wallon, maintenant. Il y a des gens qui l’ont imprimée sur des tee-shirts, qui en ont fait des sacs. C’est dingue. Et puis, je me dis qu’elle prouve aussi que je sais d’où je viens : je suis un vrai fils de baraki, puisque ma mère a vécu pendant sept ans dans les baraquements. Je l’assume totalement. Et j’en suis fier.”

“Je suis un mec pour qui tout commence sur le tard”

S’il a décidé de cesser la réalisation, Bouli Lanners ne compte pas délaisser le jeu. Et croule, fatalement, sous les propositions depuis son césar : “Il y a deux mois de creux, et c’est maintenant que tout arrive : je reçois des scénar’à ne plus savoir qu’en faire. Plein de scénar’… mais aussi plein de merdes (sic). Le ratio reste le même qu’auparavant. Sauf qu’avant, sur cinq scénarios, il y en avait un demi qui était bon. Maintenant, sur vingt, il y en a deux. C’est mieux… mais je dois quand même me coltiner les vingt (il rit) !” Il a surtout, désormais, le “choix du roi” : “Je suis un mec pour qui tout commence sur le tard. Et je trouve ça super de commencer à recevoir des premiers rôles intéressants à 58 ans. Quand je réalisais, c’était plus difficile, parce que réaliser, ça peut vite te prendre une année ou deux, sans avoir de place pour rien d’autre. Maintenant, j’ai le choix et du temps. Je suis libre.”

Bouli Lanners dans "Un coup de maître" (2023) ©

Il ne réalisera plus : “Je ne veux pas faire le film de trop”

Le 24 février aura donc été son grand soir puisque, dans la foulée, Bouli Lanners a annoncé son intention de ne plus réaliser de film. Nobobdy Has to Know (notre critique ici) devrait donc demeurer son dernier : “J’aime toujours l’acte de réaliser, mais tout ce que ça englobe prend trop de place. En amont, déjà, puis en aval aussi : la sortie, la distribution, la presse, les tournées. Tout ça est pesant. Et après, les gens viennent me trouver avec des scénarios, parfois même quand je me balade à Liège avec ma maman : tout le monde a une idée, mais si vous saviez le temps que j’ai perdu à écouter des gens qui venaient avec de fausses idées, ou des demi-idées. Alors, maintenant, je dis que je réalise plus… et les gens se cassent.”

Bouli Lanners dans "Nobody Has to Know", son dernier film en tant que réalisateur ©

De façon générale, le Liégeois ne se sent plus en adéquation avec le milieu du cinéma tel qu’il fonctionne aujourd’hui : “Je n’ai plus envie de passer des oraux devant des commissions pour obtenir des financements, ou de justifier mon travail. Entre la peinture et le travail, il n’y a qu’un pinceau, c’est plus simple. Quand je m’occupe de mes marionnettes (NDLR : il va ouvrir un théâtre de marionnettes chez, lui, avec son épouse, en novembre), j’écris, je joue, je ne dois rien à personne, je n’ai aucun subside public, c’est mon théâtre, je fais ce que je veux. Dans le milieu du cinéma, tu dois tout le temps tout justifier, et tu dois le faire dans un monde de plus en plus puritain, où tu ne peux plus t’exprimer comme tu le veux vraiment.”

Il va donc passer le relais à de plus jeunes : “Je ne veux pas rester réalisateur juste parce que j’en ai le statut, ni faire le film de trop. J’enseigne à l’INSAS, à de jeunes réalisateurs qui doivent pouvoir bosser et obtenir des financements, eux aussi. Je ne veux pas être un obstacle pour eux.”

La peinture, un premier amour dévorant

Il n’y a aucun hasard à voir Bouli Lanners incarner un peintre dans Un coup de maître, le nouveau film de Rémi Bezançon (Le premier jour du reste de ta vie) puisque la peinture constitue le premier amour artistique du Liégeois : “Mon premier émoi, et la première fois que j’ai eu envie d’embrasser une profession artistique, oui. J‘avais 12 ou 13 ans : j’avais découvert la peinture dans un bouquin qui se trouvait dans la librairie de mon village. Le premier numéro était gratuit, puis il fallait s’abonner. Alors, j’ai pris le premier numéro. On y présentait des impressionnistes comme Seurat Et je me suis dit : qu’est-ce que c’est que ce truc ? Et à partir de là, ça ne m’a plus lâché…”

Parallèlement à sa carrière d’acteur-réalisateur, Bouli Lanners a donc mené, d’abord discrètement, puis publiquement, une carrière d’artiste-peintre qui a trouvé son apogée, voici quelques mois, à la faveur d’une première exposition : “J’ai un atelier à la maison. Chaque matin, soit je peins, soit j’écris, jamais les deux : je n’y arrive pas.”

L’amour de la peinture n’est pas le seul pont que l’on peut jeter entre lui et Renzo Nervi, le personnage qu’il incarne dans Un coup de maître – un peintre maudit et revêche : “J’aurais pu être lui, estime-t-il même. Côté caractère, ça colle assez bien (il sourit). J’en ai connu, des Renzo Nervi. J’ai un ami qui lui ressemble et qui, comme lui, s’est mis au ban de cette microsociété des galeristes pour des histoires de comportement lors de vernissages. Il s’est complètement grillé et on a gelé sa carrière pendant 25 ans. C’est un milieu très petit, le milieu de la peinture, en Belgique. Et si tu te mets mal avec les trois mecs qui comptent, tu es vite mort.”

Derrière une histoire d’amitié touchante avec l’autre héros du film, un galeriste incarné par Vincent Macaigne, Un coup de maître se veut d’ailleurs assez critique du marché de l’art, et de la façon dont il a été dévoyé par une forme de marchandisation. Bouli Lanners plussoie : “Il y a toujours eu des marchands d’art, avec des mécènes, et un système de financement très particulier. Mais quand Philippe II demandait à Le Greco de peindre pour lui, il aimait vraiment ce qu’il faisait. Et les marchands d’art du XIXe siècle aimaient profondément ce qu’ils achetaient. Aujourd’hui, il y a des mecs qui spéculent sur des œuvres qu’ils n’aiment même pas. La spéculation a pris le dessus sur l’amour de l’art.” A contrario, les toiles visibles dans le film, que l’on doit à des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie (et à Bouli Lanners pour l’une d’entre elles) seront vendues au profit de SOS Faim.