Ce que ça raconte

Sébastien est un contrôleur de train assidu et sans histoire. Il ne rêve que d’une chose : être muté dans le sud de la France. Pour que sa mutation soit validée, il doit effectuer un dernier trajet de routine, accompagné du fils du directeur et supervisé par une inspectrice peu commode. Mais ce qui ressemblait à un trajet banal va vite se transformer en pire voyage de sa carrière…

Ce qu’on en pense

Si les deux comédies précédentes du réalisateur belge Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek et Lucky) ne faisaient déjà pas dans la dentelle, on peut dire que son nouveau «délire» cinématographique s’éloigne encore plus du raffinement. Avec son titre à rallonge, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée avait pourtant les bons codes pour être amusant, mais il n’en résulte finalement qu’une suite de sketchs indigestes et extrêmement vulgaires, remplie de personnages tous plus agaçants les uns que les autres. Mention spéciale à Elsa Zylberstein, complètement à côté de la plaque.

La scène qui tache

Lorsqu’un des voyageurs s’installe en face d’une jeune fille, épluche une banane et commence à la sucer, on se demande comment, en 2023, c’est encore possible de faire ce genre d’allusion dans un film et penser que les gens vont trouver ça drôle. Affligeant.