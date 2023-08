Ce que ça raconte

Au petit matin, Rafa, un avocat investi dans des causes sociales, découvre qu’une fillette risque d’être placée en foyer d’accueil si on ne retrouve pas sa maman avant minuit. Il se lance donc dans une course contre la montre à travers les rues de Madrid. Pendant ce temps-là, Azucena, une employée de supermarché menacée d’expulsion tente de mobiliser les citoyens pour obtenir le droit de garder sa maison. Quant à Germán, il n’ose plus parler à ses parents depuis qu’il a englouti leurs économies dans une affaire qui a fait faillite.

Ce qu’on en pense

Maquillé en thriller, ce drame social ne nous lâche pas une seconde. Il nous embarque dans une Madrid bouillonnante, où la colère gronde à chaque coin de rue. La tension est palpable, tandis que ces habitants luttent pour garder un toit au-dessus de leur tête. Produit par Penélope Cruz, On the fringe dénonce à travers le destin de ses personnages les expulsions qui ont court en Espagne depuis plusieurs années.

Malgré ses airs de thriller, il est donc assorti d’une dimension sociale et humaine. On peut lui reprocher un manque de légèreté, de surligner son propos. On est face à des gens à bout, qui suffoquent. Mais rien à faire, c’est efficace et plus parlant que n’importe quel discours.