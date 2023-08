Ce que ça raconte

Quand il avait douze ans, Masashi Asada a reçu de son père un appareil photo. Une vocation était née. Il se met alors à photographier sa famille à qui il demande de prendre la pose dans des mises en scènes de leurs métiers de rêve. Il l’ignore alors mais ces clichés familiaux décalés ne le quitteront plus.

Ce qu’on en pense

Cette chronique japonaise douce-amère développe plusieurs thèmes autour de la famille, des vocations et des souvenirs. Avec un petit côté léger, elle parle des rapports entre les enfants et leurs parents, de l’éloignement et de la perte des êtres chers. La passion pour la photographie du jeune Masashi sert le propos sur les souvenirs, sur ces moments qu’on garde en tête toute notre vie. Même si l’émotion pointe plusieurs fois le bout de son nez, on ne tombe jamais dans le sentimentalisme ou le mélo guimauve. C’est délicat et frais.