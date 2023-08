Qui a dit que jouer aux jeux vidéo ne garantissait aucun avenir? Bon, globalement, ce n’est pas le meilleur moyen pour gagner sa vie mais il existe quelques exceptions. Jann Mardenborough, par exemple. Quand il était ado, ce Britannique passait ses journées à piloter les voitures de course du simulateur Gran Turismo. Il connaissait par cœur les moindres virages des plus grands circuits du monde entier.

Jusque-là, ça ne lui a pas servi à grand-chose hormis détenir le record du cybercafé dans lequel il joue. Mais un jour, un des boss de Nissan a eu une idée marketing d’enfer. Proposer aux meilleurs joueurs de Gran Turismo de participer à un concours pour intégrer la toute nouvelle Nissan GT Academy. Le plus doué de la vingtaine de candidats obtiendra ensuite un contrat avec Nissan comme un vrai pilote de course.

C’est donc l’histoire de ce gaillard que nous raconte Gran Turismo. On assiste à la sélection de Jann, à ses premiers frissons sur le circuit d’entraînement puis aux désenchantements et victoires face aux pros.

Un monde à part

Des pros qui ne voient pas d’un très bon œil l’arrivée de ces gamers dans le milieu si fermé des courses. C’est peut-être l’aspect le plus intéressant du film. Le parcours de Jann est entravé par son sentiment d’être un imposteur, sa peur de ne pas être légitime et par le népotisme. Les pilotes n’ont pas l’habitude de côtoyer des petits gars qu’on ne conduisait pas en Porsche à l’école.

Mais ce qu’on retient surtout, c’est l’adrénaline des films de bagnole. Des drones permettent de coller aux voitures, de faire ressentir la vitesse des bolides. Vroum vroum, petites frayeurs et grands drames, on suit le canevas classiquede ce genre de film mainstream. Tout y est, le père qui s’inquiète et veut que son fils trouve un vrai métier, le rival arrogant, le mentor bougon au cœur tendre. Il y a même la petite amourette. Ceci laisse donc peu de place à de véritables enjeux. Il y a quelques rebondissements mais rien de bien surprenant.

C’est aussi un film qui contient beaucoup, beaucoup de placement de produit. Nissan et Gran Turismo, ce n’était pas suffisant. Les courses de voiture sont le terrain idéal pour glisser des marques, alors de là à déborder dans tout le reste du film…

Ça en devient parfois un peu ridicule. Mais on le sait, le but de ce genre de production est d’assurer de la visibilité à ceux qui ont donné des sous.