Ce que ça raconte

À la fin du XIXe siècle, Irma Sztáray, une comtesse célibataire ayant refusé le mariage et le couvent, est contrainte par sa mère de devenir la servante de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, plus connue sous le nom de Sisi. Femme extravagante et capricieuse, Sisi est séparée de son mari depuis de nombreuses années et vit désormais en Grèce dans un domaine réservé aux femmes. Immédiatement mise à l’épreuve par sa nouvelle maîtresse, Irma se plie aux volontés de l’impératrice… avant d’en tomber éperdument amoureuse.

Ce qu’on en pense

Au cinéma, la vie de Sissi l’impératrice (Élisabeth de Wittelsbach de son vrai nom) a été maintes fois adaptée: rappelez-vous de la série de films mettant en scène Romy Scheider dans le rôle-titre ou encore de Corsage avec Vicky Krieps sorti l’année dernière.

Cependant, avec Sisi & Ich, la réalisatrice allemande Frauke Finsterwalder choisit une nouvelle approche et décide de raconter la vie de l’impératrice du point de vue de sa dame de compagnie. Une manière passionnante d’aborder les excès et les déboires de Sissi, mais également d’évoquer la relation entre ces deux femmes. Porté par Sandra Hüller et Susanne Wolff, remarquables dans leurs rôles respectifs, Sisi & Ich démontre que la vie de cette figure emblématique de l’Histoire fascine toujours autant malgré son destin tragique notoire.