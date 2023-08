Un petit rigolo, une dame de compagnie amoureuse et des aventures sur mer et dans l'espace: il y a tout cela, et c'est tout, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 août 2023. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.