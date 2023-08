Ce que ça raconte

Toute la classe de Toto s’apprête à partir en classes vertes. Pour le plus grand bonheur des enfants et au grand désespoir de la maîtresse qui craint les bêtises que pourrait inventer Toto sur un terrain de jeu pareil. Forcément, ça ne rate pas, à peine arrivé le gamin se délecte d’une histoire de fantômes. Et de détourner l’attention de ses petits camarades des carottes bio pour un intrigant manoir…

Ce qu’on en pense

On sait, Les blagues de Toto, c’est destiné aux enfants. Mais tout de même, ce n’est pas pour ça qu’il faut s’adresser à eux comme à des idiots. On ne demande pas de grandes envolées philosophiques ou des tirades politiques mais au moins que ce soit agréable à suivre et un minimum marrant.

Là, c’est non seulement mal joué mais en plus c’est aussi drôle que les blagues Carambar. Et encore, parfois leurs jeux de mot sont acceptables. Ici on a juste envie d’appuyer sur la touche "avance rapide" pour que ces classes vertes se terminent.

Reste les gags visuels type coussin péteur qui feront peut-être marrer les plus jeunes. Un bon moyen de les habituer aux comédies de Christian Clavier. Qui sait ?