Ce que ça raconte

En plein été, la France se retrouve envahie par une vague de froid. D’ouest en est, du nord au sud, tout le pays est glacé. Tandis que les chaînes d’info s’emballent, plusieurs personnages vont se frôler, se croiser, se rencontrer – se haïr, ou s’aimer. Un parcours choral de solitudes collectives, de la capitale à la campagne en passant par la mer, dans des appartements cossus ou des squats poisseux, ou encore devant Les Nymphéas de Monet.

Ce qu’on en pense

Le nouveau film de Lætitia Masson (À vendre, En avoir (ou pas)) démarre avec un sujet en or et un casting en béton. Dans une France en mode fin du monde, quelque part entre crise climatique et pandémie, elle met Benjamin Biolay face à Nora Hamzawi, Élodie Bouchez avec Cédric Kahn en ex-amants rock and roll, ou encore Nicolas Duvauchelle en vigile désabusé face à une Clémence Poésy en peintre bègue SDF (si, si)…

'Un hiver en été' de Laetitia Masson. ©Les Films du Kiosque

De ces solitudes exacerbées hélas, ne sortent que des clichés et des phrases trop lyriques pour sonner vraies. Si la mise en scène est assurément soignée, le scénario passe complètement à côté de l’aspect politique de son sujet. Le film se complaît à contempler ses personnages embourbés, traînant la voix, le regard ou les pieds, et dont les petits soucis ne suscitent que très peu d’empathie.