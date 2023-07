"Sur la branche", de Marie Garel-Weiss (2023) ©

À bientôt 30 ans, Mimi se cherche encore. Il faut dire que son hypersensibilité, ses obsessions, petites manies et grandes crises ne sont pas d’une grande aide pour mener une vie sociale “classique”, celle qui demande de se faire des amis et de sortir le week-end. Son tempérament hors-norme est encore moins pratique pour se trouver un travail. Mais ça ne l’empêche pas de se découvrir une passion pour le droit et la justice.

Une fois libérée de l’établissement qui s’occupait d’elle depuis sa dernière glissade, Mimi file donc frapper à la porte d’une avocate qui semble peu intéressée, mais lui confie quand même la mission d’aller secouer son associé, en roue libre depuis des mois. D’abord dérouté par ce drôle d’oiseau, le bonhomme se laisse convaincre de lui donner une chance. Mimi peut devenir très convaincante quand elle a une obsession… À deux, ils vont tenter de faire sortir de prison un petit délinquant qui clame son innocence.

La marge qui déborde

Après avoir pratiquement volé la vedette à Virginie Efira dans Benedetta, la Belgo-grecque Daphné Patakia trouve ici un rôle taillé pour elle. Le personnage de Mimi lui permet de laisser éclater son talent pour la loufoquerie touchante, et ces êtres coincés dans la marge auxquels on s’attache. Elle forme avec Benoît Poelvoorde un duo de bras cassés qui donne tout son sel à cette comédie douce-amère.

"Sur la branche", second long métrage de Marie Garel Weiss, avec Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde, Raphaël Quenard et Agnès Jaoui. ©Pyramide Films

Cette drôle d’affaire, qui prend des allures de quête de soi fait aussi apparaître une autre bobine prometteuse, celle de Raphaël Quenard (Chien de la casse) qui fait décidément partie des gaillards à suivre. Son air de petite frappe paumée s’insère plutôt bien dans l’univers de ce film à la limite du déroutant.

Bon, l’histoire part souvent dans tous les sens et se termine en eau de boudin. Oublions donc cohérence et suspense, car ce qui intéresse la réalisatrice, c’est de jouer avec le personnage lunaire de Mimi. Lui offrir une vie plus ou moins normale et la libérer de l’institution où la société veut la placer. Malgré son côté flottant, Sur la branche fait donc passer un bon moment, si l’on accepte ce côté foutraque.