Ce que ça raconte

À Barcelone, Laura, amoureuse de son voisin en secret, cache ce dernier dans les WC quand son copain Raul débarque chez elle. Quelques rues plus loin, Luis soigne son chagrin d’amour en rendant visite à un couple d’amis qui l’emmènent danser. Andrés, écrivain mature, déjeune avec Barbara, sa jeune compagne qui s’apprête à le quitter. Il y a aussi Edu et Sofia, un couple qui attend un enfant et tait ses secrets, et une bande de copines qui échangent des ragots en attendant un casting. Cinq histoires “qui ne se racontent pas” et vont pourtant être racontées…

Ce qu’on en pense

Habitué des comédies qui explorent les émotions humaines avec humour et légèreté, Cesc Gay (Truman, Les Hommes ! De quoi parlent-ils ?) signe un nouvel opus collectif sur le même principe.

S’il est porté par un casting espagnol de très haute volée, le résultat hélas ne transforme pas l’essai : plutôt convenues, ces histoires chatouillent gentiment les zygomatiques mais sont moins transgressives qu’elles le croient.