Le Manoir Hanté, Sur la branche, Farang, etc. : les 6 sorties cinéma de ce mercredi 26 juillet 2023

Comédie de Marie Garel-Weiss. Avec Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde et Raphaël Quenard. Durée : 1 h 31.

Mimi, presque trente ans, n’a jamais eu de vrai travail parce qu’elle a tendance à sortir des cases. Mais la roue tourne quand elle fait la connaissance d’un avocat en déroute.

Une comédie légère mais foutraque sur l’émancipation d’une jeune fille aux troubles obsessionnels.

Comédie horrifique de Justin Simien. Avec LaKeith Stanfield, Rosario Dawson et Owen Wilson. Durée : 2 h 03.

Une mère célibataire et son fiston se lancent à l’assaut d’une maison possédée par des esprits plutôt farceurs.

Une autre adaptation d’une attraction de parc Disney. Avec de bonnes (Danny DeVito en historien fantasque) et de moins bonnes idées. Mais une esthétique et un scénario un peu “light”.

Film d’action de Xavier Gens. Avec Nassim Lyes, Loryn Nounay et Olivier Gourmet. Durée : 1 h 39.

Un ancien criminel installé en Thaïlande voit sa vie basculer lorsque sa fille est kidnappée par un criminel local.

Une histoire de vengeance assez efficace dans sa forme mais au scénario trop peu inspiré.

Drame de Lætitia Masson. Avec Benjamin Biolay, Clémence Poésy, Elodie Bouchez, Nicolas Duvauchelle et Nora Hamzawi. Durée : 1 h 52.

En plein été, la France se retrouve parcourue par une vague de froid. Dans cet hiver inattendu, dix personnages solitaires vont se frôler, se rencontrer, se haïr, s’aimer.

Malgré son sujet politique et son casting en béton, le nouveau Laetitia Masson (À vendre) passe à côté de son sujet et se complaît à contempler ses personnages embourbés.

5. Stories not to be told (Historias para no contar)