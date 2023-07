Ce que ça raconte

Une mère célibataire et son fils de 9 ans débarquent à la Nouvelle-Orléans pour découvrir que le manoir qu’ils ont acquis regorge d’entités à l’humeur taquine. De quoi prendre ses jambes à son cou sans réclamer son dû, mais l’endroit a le chic pour étendre son emprise spectrale au-delà de ses lourdes portes poussiéreuses et grinçantes.

Retour à la case départ, donc, pour le duo maudit qui décide de se tourner vers une équipe de joyeux drilles soi-disant spécialisés dans le surnaturel afin d’exorciser la maison aux esprits : guide touristique dépressif, prêtre peu catholique, voyante à la petite semaine… La chasse aux fantômes promet bien du plaisir.

Ce qu’on en pense

On peut se vanter, chez Disney, d’avoir de la suite dans les idées, à défaut d’en avoir toujours de très originales, d’idées… Après Pirates des Caraïbes ou Jungle Cruise, le studio aux oreilles de Mickey se fend à nouveau d’un film inspiré d’une attraction de parc Disney.

"Le Manoir Hanté", de Justin Simien (2023) ©Disney

20 ans tout juste après Le Manoir Hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy, le long-métrage de Justin Simien puise à son tour dans le fameux parcours scénique de The Haunted Mansion la matière d’un divertissement comico-horrifique léger à l’esthétique numérique peu emballante et à l’humour passablement faisandé.

Le casting, quant à lui, réserve de bonnes (Danny DeVito en historien fantasque au cœur mal accroché, Jamie Lee Curtis en médium extravagante…) comme de moins bonnes (l’irritant Jared Leto dans un énième numéro de méchant grimaçant…) surprises.