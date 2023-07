Ce que ça raconte

Sam approche de la fin de son incarcération et se prépare à une réintégration dans la société. Mais au cours d’une brève période de permission, son passé le rattrape et il est victime d’un accident qui ne lui laisse qu’une seule option : s’enfuir. Cinq ans plus tard, il a réussi à reconstruire sa vie en Thaïlande, où il est parvenu à réaliser le rêve qu’il caressait depuis longtemps : fonder une famille.

Mais Narong, un influent criminel local, le contraint à reprendre sa vie d’avant. Et lorsque Sam décide de tout arrêter, Narong s’en prend à ses proches. Sam décide alors de se venger de son bourreau… quoiqu’il en coûte.

Ce qu’on en pense

Avec Farang, le réalisateur français Xavier Gens (Hitman, Budapest) nous offre une histoire de vengeance assez efficace dans sa forme mais qui souffre d’un scénario trop peu inspiré.

Si les scènes d’action – et de baston – sont travaillées de manière millimétrée et chorégraphiées avec précision (on pense parfois à John Wick) grâce à des acteurs très investis corporellement, les enjeux ressemblent trop à ceux des autres films du genre (la trilogie Taken par exemple) et sont dépourvus de toute subtilité. À conseiller uniquement aux amateurs de films nerveux et de bagarres sanglantes pleines de testostérone.