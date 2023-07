Jamie Foxx s’exprime pour la première fois être sorti de l’hôpital : “J’ai vécu un enfer”

Alors en tournage en Géorgie (États-Unis) pour un film d’action ("Back in Action") à venir sur la plateforme de streaming Netflix, l’acteur américain, atteint d’une “complication médicale”, avait été hospitalisé d’urgence. “Certains ont dit que j’étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement”, a déclaré le comédien oscarisé pour son interprétation de Ray Charles dans “Ray”, en 2005.

“J’ai vécu un enfer et j’en suis revenu”, a simplement confirmé Jamie Foxx dans sa vidéo avant d’ajouter que “ma guérison n’a pas non plus été exempte d’obstacles”.

À l’instar de sa fille Corinne qui avait rassuré tout le monde depuis plusieurs semaines sur l’état de santé de son père, l’acteur de 55 ans a tenu à remercier sa famille, ses proches et ses fans dans sa vidéo.

“Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant du corps et essayiez de déterminer si j’allais m’en sortir”, a-t-il encore expliqué pour justifier son absence sur les réseaux sociaux. “Mais je suis de retour et je suis capable de travailler. ”