"Oppenheimer", de Christopher Nolan (2023) ©Universal

Il fait partie de ce que le regretté Claude Miller appelait la “grande race des regards bleus”. En 2009, le réalisateur de L’effrontée nous confiait, à leur propos : “D’expérience, je sais qu’avec ces gens-là, on a un peu moins de chance de se tromper”. Il ne pensait pas, alors, à Cillian Murphy. L’adage s’applique pourtant à merveille au comédien irlandais. Qui, à 47 ans, s’offre enfin un grand premier rôle au cinéma dans Oppenheimer. En salles à partir de ce mercredi, le très long (trois heures) onzième film de Christopher Nolan le voit incarner le controversé physicien américain et “père” de la bombe atomique.

Une mise en lumière soudaine qui contraste avec la façon dont l’acteur a souvent fui honneurs et consécrations, avant que le milieu ne le rattrape par le col à la faveur de sa participation à Peaky Blinders, et de son interprétation de Tommy Shelby, leader habité du gang de Birmingham. Alors, pourquoi Cillian Murphy n’a-t-il pas accédé à la célébrité avant aujourd’hui ? À dire vrai, c’est un peu de sa faute. Et c’est très bien ainsi.

1. Parce qu’il est très irlandais

Né à quatre kilomètres de Cork, Cillian Murphy est foncièrement irlandais. C’est au sein de la ville universitaire qu’il a découvert l’art dramatique, effectué ses débuts au théâtre mais aussi sur la scène musicale locale – il a même failli signer pour un label important avec son frère Páidi. Il y connaîtra son premier succès avec la pièce Disco Pigs, plus tard adaptée au cinéma. Et n’aura de cesse d’y revenir, même quand sa carrière aura décollé. En 2004, il y participe par exemple à une campagne en faveur des sans-abri. Trois ans plus tard, il y milite auprès de la jeunesse afin qu’elle participe aux élections. Il est aussi le parrain du Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’UNESCO à l’université nationale d’Irlande de Galway. Ce n’est pas davantage par hasard s’il figurait en 2006 au casting du Vent se lève, le film de Ken Loach sur la guerre d’indépendance irlandaise. “Tout le monde a des histoires de membres de la famille qui ont été pris dans la lutte”, confiait-il alors, se disant “très fier” d’avoir participé à cette aventure.

Cillian Murphy dans "Le vent se lève", de Ken Loach (2006)

2. Parce qu’il a beaucoup joué au théâtre

Ce qu’aime Cillian Murphy, c’est le jeu, indépendamment du médium. Ainsi, quand, en 2002, il est choisi pour tenir le premier rôle de 28 jours plus tard, le film post-apocalyptique culte de Danny Boyle, il ne profite pas de cet élan : dépourvu d’agent, il retourne sur les planches dès l’année suivante, jouant dans une adaptation de La Mouette à Édimbourg ou s’offrant, en 2004, une tournée avec la Druid Theatre Company, une compagnie irlandaise. Même après avoir participé au Batman Begins d’un certain Christopher Nolan, en 2005, il n’oublie pas son premier amour, et joue dans Love Song, aux côtés de Neve Campbell, au New Ambassadors Theatre de Londres (2006), ou dans From Galway to Broadway and back again, un spectacle célébrant les 35 ans de la Druid Theatre Company (2010).

3. Parce qu’il est modeste

En réalité, CIllian Murphy ne court pas après les premiers rôles. Que du contraire. Et il y a une logique à ce que ce soit Christopher Nolan qui force quelque peu sa nature aujourd’hui puisque c’est lui, déjà, qui lui a offert quelques-uns de ses plus beaux seconds rôles. Dès 2005, il incarne ainsi le Docteur Jonathan Crane, alias l’Épouvantail, dans Batman Begins (rôle qu’il reprendra pour The Dark Knight et The Dark Knight Rises) alors que le cinéaste britannique voulait en faire son… Bruce Wayne. Oui, mais voilà : Cillian Murphy estime qu’il n’a pas le physique du personnage. Il jouera encore sous la direction de Nolan dans Inception puis Dunkerque, et dans des compositions secondaires, sans jamais en prendre ombrage.

Face à Katie Holmes, dans "Batman Begins" (2005), déjà sous la direction de Christopher Nolan

4. Parce qu’il a une vie très rangée

Ce n’est pas Cillian Murphy qui jouera du coup de poing à la faveur d’une apparition publique, à la façon de son compatriote (et ami) Colin Farrell. Il vient même, au contraire, de quitter l’avant-première londonienne d’Oppenheimer, organisée jeudi dernier, en solidarité avec le mouvement de grève en cours à Hollywood. “Je ne crée pas de polémique, je ne couche pas à droite à gauche, je ne me saoule pas”, déclarait-il en 2020. Peu présent dans les médias, ce fils d’un fonctionnaire au sein du ministère irlandais de l’Éducation et d’une prof de français a d’ailleurs épousé, en 2004, sa compagne de longue date et mère de ses deux fils, rencontrée en 1996, alors qu’il n’avait que… 20 ans.