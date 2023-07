"Oppenheimer", de Christopher Nolan (2023) ©Universal

Après le cuisant échec rencontré avec l’imbuvable Tenet, Christopher Nolan (Inception, Interstellar) se savait attendu au coin du bois. Et n’avait pas opté pour la facilité en choisissant de se lancer dans un biopic de J. Robert Oppenheimer, adapté d’une biographie publié en 2005.

Robert qui ? Un scientifique de génie, juif de surcroît. Et qui fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la tête du fameux “projet Manhattan”, celui qui a permis aux États-Unis d’obtenir, avant tous ses ennemis (vilains nazis, mais aussi… “alliés” communistes), l’arme atomique.

Nolan divise son film en deux parties, qu’il fait avancer en parallèle, l’une en couleurs, l’autre en noir et blanc : d’un côté, les études, la carrière et le grand projet atomique d’Oppenheimer ; de l’autre, la façon dont il sera ensuite destitué par le monde politique pour, dit-on alors, ses accointances communistes. En fait, pour avoir trop bruyamment exprimé ses craintes quant à la façon dont ce nouvel arsenal allait être développé puis utilisé.

Ce dilemme – faut-il utiliser la science si elle sert à tuer ou au contraire y renoncer, au risque de perdre une guerre ? – est au cœur d’un film qui fait d’Oppenheimer un Prométhée moderne. Et dont le cœur se trouve à Los Alamos, camp retranché où le physicien obtint de réunir tout ce que l’Amérique comptait de scientifiques de génie. Point d’orgue de ce grand rassemblement : un essai final fêté comme une victoire au Super Bowl. Avant que le brave Robert ne soit, dès le lendemain, dépossédé de sa mortelle invention : “Avec votre respect, nous allons gérer la suite”, s’entend dire notre homme, campé avec brio par Cillian Murphy. Et à qui le réalisateur a adjoint une série de seconds rôles plus formidables les uns que les autres, de Matt Damon à Robert Downey Jr. (méconnaissable) en passant par Florence Pugh.

Le sujet et son héros torturé, pour qui la science relève de l’art, voire de la religion, auraient pu transformer cet Oppenheimer en un objet long, ce qu’il est tout de même un peu, et ennuyeux, ce qu’il n’est jamais. Et si l’ensemble est forcément un peu verbeux, puisqu’il se déroule essentiellement dans des bureaux ou des labos (on repassera pour les scènes d’action), il ne tourne jamais à la démonstration scientifique opaque (pas besoin de réviser vos vieux cours de physique). Mais vient au contraire livrer un portrait nerveux, vibrant et volontairement bruyant – la B.O. fait vibrer jusqu’aux sièges – à voir, de préférence, au format IMAX. Et à savourer jusqu’à sa scène finale, un petit bijou en soi. Oui, on a retrouvé Christopher Nolan.