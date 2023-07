Biopic dramatique de Christopher Nolan. Avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt et Matt Damon. Durée : 3 h 00.

Ce que ça raconte

La façon dont J. Robert Oppenheimer prit en main le fameux “projet Manhattan”, permettant aux Américains de s’emparer, les premiers, de l’arme atomique. Pour, ensuite, s’en faire déposséder.

Ce qu’on en pense

Un portrait brillant et bruyant d’un homme tiraillé entre la science et le pragmatisme militaire. C’est un poil long, mais terriblement oppressant. Et c’est bien le but recherché – et atteint, donc.

La critique complète

Pourquoi la carrière de Cillian Murphy a tardé à décoller

2. Barbie











Comédie de Greta Gerwig. Avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Durée : 1 h 40.

Ce que ça raconte

La façon dont des pensées morbides viennent perturber la vie jusqu’alors parfaite de Barbie à Barbieland.

Ce qu’on en pense

Un film aux velléités commerciales qui fait pourtant preuve d’une insolence et d’une indépendance d’esprit remarquable, au service d’un féminisme intelligent. Drôle, enlevé, et porté par un casting de toute beauté.

La critique complète

Barbie, sa petite entreprise ne veut plus connaître la crise