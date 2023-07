Ce que ça raconte

Tout est parfait dans la vie en plastique de Barbie jusqu’au jour où, envahie par des pensées morbides, elle constate que ses pieds sont désormais plats – pas pratique pour les talons hauts – et que ses cuisses laissent apparaître des traces de… cellulite. Une disgrâce qui pourrait bien trouver son origine dans le “monde réel”, auprès de la petite fille à qui elle “appartient”. Barbie franchit donc la frontière et découvre, effarée, que le patriarcat y a encore un bel avenir. Ce qui, a contrario, réjouit plutôt Ken.

Ce qu’on en pense

Il n’y a sans doute que les Américains pour penser à faire d’un jouet le héros, ou en l’occurrence l’héroïne, d’un film. Et eux, également, pour y parvenir… aussi bien. Greta Gerwig, géniale réalisatrice de Lady Bird, a manifestement reçu carte blanche de la part de Mattel, fabricant historique de la célèbre poupée, qui a bien compris que l’essentiel était qu’on parle d’elle, peu importe de quelle façon. Elle nous sert, ici, un propos éminemment féministe, mais le fait avec une ironie, une férocité et un à propos redoutables. Un tourbillon de bons mots et de couleurs où tout, des dialogues au casting emmené par les incroyables Margot Robbie et Ryan Gosling, est absolument parfait… si l’on oublie que ce film constitue également une publicité géante pour l’iconique poupée et ceux qui la vendent.

La scène qui tache

Quand Barbie apprend que le conseil d’administration de Mattel n’est composé que… d’hommes.