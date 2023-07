"Barbie", de Greta Gerwig (2023) ©Sony

La critique européenne devra attendre jusqu’à mardi pour découvrir Barbie, le film. Le public, lui, devra patienter 24 heures de plus. Mais on peut déjà affirmer, sans trop de risques de se tromper, que l’entreprise s’avérera être un succès monumental, celui que Mattel attendait pour définitivement reprendre sa place de mastodonte à la table du marché mondial du jouet après des années de crise.

Car qu’on ne s’y trompe pas : même s’il est signé Greta Gerwig, géniale réalisatrice de Lady Bird, et multiplie depuis plusieurs semaines les démarquages censés prouver son indépendance artistique via une campagne de promotion rose bonbon bien huilée, ce Barbie est avant tout un coup marketing. Un projet de longue date qui devait achever la mue de la célèbre poupée, créée en 1959 et longtemps accusée de ne plus correspondre aux canons de beauté du vingt et unième siècle, plus inclusifs, plus féministes. Bref, plus “normaux”. Ce n’est pas pour rien si la société a lancé, dès 2015, des Barbie aux caractéristiques et silhouettes différentes : plus petites, plus rondes, plus grandes, en fauteuil roulant et même atteintes de trisomie 21.

La mannequin Ellie Goldstein avec la nouvelle Barbie, première poupée atteinte de Trisomie. ©DR

Évoquer son adaptation au cinéma, c’est donc d’abord parler gros sous. Et la transformation d’une entreprise qui a renoué avec la croissance depuis 2018, et sa reprise en main par le PDG toujours en poste, Ynon Kreiz. Un cap qui a d’abord coïncidé avec des économies et le licenciement de plus de 20 % de ses effectifs. Reculer pour mieux sauter… à la conquête de Hollywood. Où on ne pouvait être que séduit par la proposition de transposer l’iconique jouet sur grand écran. Pourquoi ? “Parce que les spectateurs ne seront pas dépaysés. Les divertissements familiaux sur les jouets sont une manne pour les studios parce qu’il n’y a pas à présenter les personnages. Le public ne doit pas se creuser la tête, au début du film, pour comprendre les tenants et les aboutissants”, écrivait, le 5 juillet dernier, le romancier et critique de cinéma britannique Peter Bradshaw dans The Guardian.

Une sorte de prêt-à-regarder au risque calculé, qui mise sur la nostalgie ou le fanatisme (ou les deux), et pour lequel il existe peu de précédents. On pense, forcément, à Transformers ou G.I. Joe, du concurrent Hasbro. Et, d’une certaine façon, aux adaptations en série tirées des univers Marvel ou DC Comics. Des franchises ultra-codifées qui visent, tout comme Barbie, un public conquis d’avance, lequel se divise en deux catégories : une jeune génération qu’il faut encore convaincre d’ensuite passer à la caisse, et une autre, plus âgée, composée de ceux qu’on a baptisés les “kidultes”. Entendez : les adultes qui, eux aussi, achètent des jouets pour leur propre consommation.

Faut-il pour autant jeter la Barbie, et son actrice principale Margot Robbie, avec l’eau du bain ? Sans doute pas : le commerce n’empêche pas le génie. Et celui de Greta Gerwig est a priori intact. Elle aurait, selon les premiers échos venus d’Outre-Atlantique, réussi à moderniser Barbie et Ken en y introduisant plusieurs degrés de compréhension, de sorte à capter tous ces publics.

Une autodérision volontiers permise par Mattel, qui entend bien battre le fer si le succès est au rendez-vous : on parle aujourd’hui de 45 autres jouets issus de son impressionnant catalogue pour lesquels la firme plancherait sur de futures adaptations. Parmi eux, les voitures Hot Wheels, les figurines Musclor, toute la gamme Fisher Price ou encore d’autres poupées à la renommée internationale, les Polly Pocket. Barbie n’aurait, alors, été que le big bang d’un mouvement beaucoup plus large. Et bien plus commercial que réellement artistique.

B.O. du film : tout le monde veut en être

Dua Lipa lors de l'avant-première mondiale du film, samedi dernier, à Londres. ©AFP or licensors

Lancée par un single de Dua Lipa (Dance the Night) qui tourne actuellement sur toutes les radios et plateformes, la bande originale qui accompagne le film vaut son pesant de cacahuètes. C’est bien simple : tout le monde a voulu en être. En dévoilant le single de Dua Lipa, la production a également révélé le nom des artistes choisis. De la surdouée PinkPantheress à Charlie XCX, en passant par Sam Smith, Haim, le phénoménal Dominic Fike, Tame Impala (qui mange à tous les râteliers) ou la féministe Gayle… Cette B.O. mélange habilement locomotives mainstream et artistes branchés.

Restaient deux plages mystérieuses, non dévoilées par la production. La première vient de l’être en la personne de Billie Eilish ! Du coup, les spéculations vont bon train pour savoir quelle star encore plus influente pourrait surpasser Billie Eilish. On pense à Taylor Swift ou Harry Styles, entre autres. Par contre, on sait déjà qu’il ne s’agira pas des Danois d’Aqua, en disgrâce auprès de Mattel, qui se contenteront d’une surprenante reprise de leur tube Barbie Girl, devenu Barbie World par Nicki Minaj.